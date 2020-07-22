تونس.. القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف منشآت أمنية

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم تفكيك خلية إرهابية وإالقاء القبض على عناصرها والتي كانت تخطط لاستهداف منشآت ودوريات أمنية في البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الوزارة قولها إن وحدة مكافحة الإرهاب كشفت وجود خلية إرهابية مكونة من خمسة اشخاص كانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية.

وأوضحت أن عناصر الخلية تدربوا على صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية أخرى وقاموا بإنشاء مجموعة للتواصل السري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أول أمس إحباط عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية بإحدى ولايات الجنوب بواسطة عبوة ناسفة.