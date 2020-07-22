أبو مغضب يحقق نتيجة جيدة في تجارب النخبة لانتقاء منتخب القوة البدنية للرياضات الخاصة

السويداء-سانا

حقق اللاعب يحيى أبو مغضب نتيجة جيدة خلال مشاركته بتجارب النخبة لانتقاء المنتخب الوطني بالقوة البدنية للرياضات الخاصة التي اختتمت مؤخراً.

وتمكن أبو مغضب من تحقيق المركز الأول بالتجارب لوزن 49 كغ بعد أن رفع 122 كيلوغراماً متجاوزاً الرقم المطلوب المعتمد من الاتحاد السوري للمشاركات الخارجية بـ17 كيلوغراماً.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار أبو مغضب إلى أن نتيجته جيدة بعد فترة من الانقطاع عن التدريبات جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبيناً أن استعداداته لتجارب الانتقاء اقتصرت على 15 يوماً نجح خلالها بالعودة إلى مستواه.

ولفتت عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء رئيسة مكتب المراكز التدريبية والرياضات الخاصة والرياضة للجميع رزان الدالي إلى أن نتيجة أبو مغضب متوقعة قياساً بما يملكه من إمكانات مبدية استعداد اللجنة التنفيذية لدعمه لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويملك أبو مغضب سجلاً حافلاً برياضة القوة البدنية حيث سبق له الفوز بفضيتي بطولتي العرب وإفريقيا والشرق الأوسط في عمان عام 2003 والعرب وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا المفتوحة للعالم في شرم الشيخ عام 2005 وبرونزية بطولة الدورة العربية في مصر عام 2007 مع تحقيق مركز متقدم في أولمبياد بكين عام 2008 وكذلك في بطولات عالمية في دبي وماليزيا وأسياد آسيا.

عمر الطويل