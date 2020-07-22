التربية تصدر برنامجي امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامجي امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لعام 2020 ميلادي.

ووفق إعلان للوزارة تلقت سانا نسخة منه يبدأ الامتحان العام للشهادة الثانوية العامة لدورة عام 2020 الدورة الثانية الاضافية للفرعين العلمي والأدبي يوم السبت الـ22 من آب القادم وتستمر حتى يوم الاثنين الـ31 منه.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العامة لشهادة الدراسة الثانوية الشرعية لدورة عام2020 الدورة الثانية الإضافية تبدأ يوم السبت الـ22 من آب وتستمر حتى يوم الخميس الـ3 من أيلول القادم.

رحاب علي