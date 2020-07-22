وزارة الثقافةالفلسطينية تطالب بحمايةمؤسساتها من اعتداءات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الثقافية في مدينة القدس المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بحمايتها من اعتداءات الاحتلال المتواصلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مركز يبوس الثقافي وفرع المعهد الوطني للموسيقا في القدس المحتلة واعتقال مديريه شكل من أشكال القمع والتهويد والتضييق على المؤسسات الثقافية والعاملين فيها مشددة على أن هذا الاعتداء هو تعدٍ على الثقافة الوطنية الفلسطينية والموروث الثقافي.

من جهتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها والعاملين فيها لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وتهويدها وطمس هويتها.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو إلى تحمل مسؤولياته وحماية المراكز الثقافية ومحاسبة الاحتلال على اعتداءاته وجرائمه بحق مؤسسات القدس وموروثها الحضاري والتاريخي والديني.