طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيراناً دائرياً فوق عدد من المناطق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان “إن أربع طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربي قبل أن تعود جنوباً باتجاه الأراضي المحتلة”.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن أجواء مدينة صيدا وجوارها شهدت بعد ظهر اليوم تحليقا لطائرات العدو على علو متوسط كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق النبطية وإقليم التفاح منفذا غارات وهمية على علو متوسط.

وكانت خمس طائرات وزورقين حربيين إسرائيليين خرقوا الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية أمس.