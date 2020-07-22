غروشكو: واشنطن تحاول دفع الناتو نحو التنافس مع الصين

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات واضحة لتغيير مسار حلف شمال الأطلسي ناتو ودفعه نحو التنافس مع الصين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غروشكو قوله في مقابلة صحفية: “أعلنت الولايات المتحدة أن الحزب الشيوعي الصيني خصم لها ونرى الآن أن واشنطن تستغل كل الفرص والإمكانيات لدفع حلفائها نحو اتخاذ هذا الموقف بما في ذلك عن طريق استخدام موارد حلف الناتو”.

واعتبر غروشكو أن الناتو يعيد من خلال تصرفاته هذه نسخ وقائع الحرب الباردة وقال: “يتكون لدى المرء انطباع بأن الناتو يحاول باستمرار جرنا إلى وضع مشابه للحرب الباردة حيث من الواضح أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يشعر بها الحلف بالراحة”.

وكان غروشكو حذر أمس الأول من أن مناورات سى بريز 2020 التى سيجريها حلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الأسود والأنشطة العسكرية الأخرى للحلف هناك لا تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لضمان الأمن وستتسبب بإضعاف الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأقر البرلمان الأوكراني في آذار الماضي قانوناً يسمح بدخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي أوكرانيا في عام 2020 وأعلن قائد القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي نيجبابا أن التدريبات الدولية سى بريز 2020 بدأت يوم الاثنين في البحر الأسود.