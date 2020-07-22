عشاق الحياة مقاربة معرفية تعرض سير مبدعين في الأدب

دمشق-سانا

عشاق الحياة مقاربة معرفية كتاب أدبي للروائي والناقد حسن حميد يحتفي بسيرة أعلام الرواية والقصة والشعر في العالم وتحليل دوافع الإبداع لديهم والظروف الحاملة لمواهبهم.

ويركز حميد في الكتاب على السيرة الذاتية لرموز أدبية حصلت على جوائز أدبية مشهورة كجائزة نوبل لافتاً إلى خطاباتهم التي ألقوها في الأكاديمية السويدية عقب تسلمهم الجائزة وكيف حملت كلماتهم خلاصة أسباب تفوقهم.

ويعرض حميد في مستهل كتابه سيرة الروائي التركي أورهان باموق الذي اتخذ من عبارة والده بعد قراءة روايته الأولى “ستصبح باشا”.. وكان يقصد ستحصل على جائزة نوبل.. هدفاً له ليحصل على الجائزة بعد وفاة والده بسنوات.

كما يعرض حميد سير روائيين وشعراء كبار أمثال حافظ الشيرازي وبودلير وبوشكين وادغار الان بو كما يضع رؤيته النقدية لأسباب تألق هؤلاء المبدعين الذين تجاوزوا حدود بلدانهم إلى العالمية.

يقع الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 310 صفحات من القطع المتوسط.

ويذكر أن المؤلف حميد مواليد فلسطين 1955 يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة اللبنانية حصل على كثير من الجوائز الأدبية وله عدد من المؤلفات في القصة والرواية والدراسات الأدبية.

بلال أحمد

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