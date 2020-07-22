سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 25 عسكرياً

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 25 عسكرياً بذريعة الارتباط بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي عن الادعاء العام في العاصمة أنقرة قوله إنه “تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 25 رقيبا بالجيش لتواصلهم مع عناصر من منظمة غولن في القوات المسلحة التركية” مشيرا إلى أنه تم اعتقال 12 منهم خلال مداهمات عدة.

وأوضح الادعاء أن 19 من المطلوبين هم في الخدمة الفعلية فيما البقية من المتقاعدين والمفصولين.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلا عن فصل أو إيقاف نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.