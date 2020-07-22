زوغانوف: انتخابات مجلس الشعب انتصار جديد لسورية

موسكو-سانا

أكد رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي رئيس كتلة النواب الشيوعيين في مجلس الدوما غينادي زوغانوف أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في سورية تمثل انتصارا جديدا لسورية وشعبها.

وقال زوغانوف في تصريح لمراسل سانا في موسكو إن “انتخابات مجلس الشعب كانت عملية إيجابية حيث أتاحت الفرصة للقاء بين الأحزاب المشاركة والجماهير والبحث في البرامج المختلفة”.

وشدد زوغانوف على عمق العلاقات التي تربط سورية وروسيا مؤكدا أنها مستمرة رغم كل المحاولات الأمريكية للتشويش عليها.

وفي مقابلة مماثلة اعتبر عضو مجلس الدوما المحلي في العاصمة موسكو أوليغ شيريميتيف أن انتخابات مجلس الشعب جاءت تلبية لاستحقاقات دستورية وشعبية والمهم فيها هو أنها قطعت الطريق على كل من راهن على إخضاع سورية وشعبها.

وأوضح شيريميتيف أن هذه الانتخابات أكدت أيضا استمرارية عمل مؤسسات الدولة السورية في تجسيد واضح لفشل مخططات الولايات المتحدة والدول الدائرة في فلكها لاستهداف سورية عبر التنظيمات الإرهابية والإجراءات القسرية.

ونوه شيريميتيف بصمود سورية في مواجهة كل الضغوط مؤكدا أن انتخابات مجلس الشعب جاءت لتكمل هذا الصمود وتطلق مرحلة جديدة من تضميد الجراح والبدء بإعادة البناء والإعمار.