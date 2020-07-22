أكثر من 328 مليون ليرة إيرادات المصالح العقارية بحمص خلال النصف الأول من العام الحالي

حمص-سانا

كشف مدير المصالح العقارية في حمص زوار دادوخ أن مجموع الإيرادات المحصلة من الرسوم العقارية على اختلاف أنواعها “عقارية-مالية-إعادة إعمار” خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 328 مليونا و33 ألف ليرة وذلك نتيجة توثيق العقود والبيانات العقارية والمساحية والمخططات والتكاليف الفنية.

وقال دادوخ في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية: بلغ عدد العقود الموثقة 9807 وعدد التكاليف الفنية المنفذة 43 تكليفا بينما بلغ عدد القيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات المنفذة 83008 أما عدد المخططات الافرازية والبيانات المساحية فبلغ 8010 مخططات وبيانات.

ولفت إلى إنجاز1411 صورة للعقود ولمحاضر التحديد والتجميل.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية