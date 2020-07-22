واشنطن تطلب من الصين إغلاق قنصليتها بمدينة هيوستن وبكين تؤكد أنها سترد على الاستفزاز

بكين-سانا

أدانت الصين اليوم الطلب المفاجئ الذي قدمته الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين في إحاطة صحفية يومية نقلتها رويترز إن “الولايات المتحدة أخطرت الصين أمس بأن عليها إغلاق قنصليتها في هيوستن” مشيرا إلى أن العمل مازال مستمرا بشكل طبيعي في القنصلية رغم ذلك.

وأضاف وانغ إن هذا الإجراء “استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل أحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي” موضحا أن “الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر وسترد عليه بالشكل المناسب”.

وطالب وانغ واشنطن بالتوقف بشكل فوري عن إصدار مزاعم واتهامات حول علاقة الصين بهجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أكدت الأسبوع الماضي أن التقارير حول هجوم إلكتروني مزعوم نفذته الصين لقرصنة اللقاحات الأمريكية “ادعاء سخيف” مشيرة إلى أن بلادها رائدة في بحوث لقاحات فيروس كورونا المستجد وتطويرها.

وتواصل الولايات المتحدة سياساتها العدائية تجاه الصين حيث افتعلت معها حربا تجارية شرسة العام الماضي وفرضت عقوبات على الشركات والمسؤولين الصينيين فيما تواصل محاولاتها للتدخل في شؤون الصين الداخلية تحت حجج وذرائع مختلفة وذلك بسبب مواقف الصين الرافضة للهيمنة الأمريكية.