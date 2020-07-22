سقوط 14 جريحاً في تبادل لإطلاق النار في جنازة في شيكاغو

شيكاغو-سانا

أصيب 14 شخصا بجروح في تبادل لإطلاق النار خلال جنازة في شيكاغو بحسب ما أعلنت شرطة المدينة اليوم في واقعة تأتي في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات فدرالية إلى مدن يديرها ديمقراطيون وتعاني من ارتفاع في معدلات الجريمة.

ونقلت فرانس برس عن إريك كارتر المسؤول في إدارة شرطة شيكاغو قوله للصحافيين اليوم: “بدأت سيارة بإطلاق النار مساء أمس على المشاركين في جنازة فما كان من هؤلاء إلا أن ردوا بإطلاق النار باتجاه السيارة التي ما لبثت أن تعرضت لحادث في حين نجح من فيها بالفرار”.

وأضاف إن إطلاق النار “أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للعلاج” من دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

وإذا كان العنف آفة مزمنة في عدد من أحياء شيكاغو إلا أن هذه الواقعة تأتي في وقت اعتبر فيه الرئيس دونالد ترامب أن الوضع الأمني في هذه المدينة التي يحكمها الديمقراطيون هو “أسوأ مما هو عليه في أفغانستان”.

وهدد ترامب أمس الأول بإرسال قوات فدرالية إلى شيكاغو ومدن أخرى يحكمها الديمقراطيون لإخماد تظاهرات منددة بالعنصرية في خطوة اعتبرها ضرورة أمنية فيما ربطها خصوم للرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد نشر وزارة الأمن الداخلي عشرات العناصر من شرطة الحدود وشرطة المارشال الفدرالية ببزات قتالية في مدينتي بورتلاند وأوريغون الأسبوع الماضي قال ترامب إنه سيقوم بالخطوة نفسها في مدن أخرى يديرها ديموقراطيون مسميا بالاسم شيكاغو ومدناً أخرى.

ومنذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في الـ 25 من أيار وما أعقبه من احتجاجات واسعة منددة بالعنصرية وعنف الشرطة سعى ترامب لتصوير المتظاهرين على أنهم من اليساريين الراديكاليين العازمين على تدمير البلاد.