أكثر من سبعة آلاف وفاة بكورونا في كولومبيا

بوغوتا-سانا

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا اليوم أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تخطت عتبة السبعة آلاف وفاة من أصل أكثر من 210 آلاف إصابة مؤكدة.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها: “سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 237 شخصا من جراء كوفيد 19 لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء الفتاك إلى 7166 وفاة”.

وأضافت: إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالوباء ارتفع إلى 211038 إصابة منذ سجلت الدولة الأمريكية اللاتينية أول إصابة مثبتة في الـ 6 من آذار.

وكولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة هي خامس دولة في أمريكا اللاتينية تضررا من الوباء سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

والدول الأربع الأكثر تضررا منها في القارة هي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

وسجل ثلث الإصابات تقريباً في العاصمة بوغوتا البالغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

وتخضغ بوغوتا ومديلين ثاني كبرى مدن البلاد لإجراءات عزل صارمة للحد من تفشي الفيروس وانهيار المنظومة الصحية في البلاد.

ومؤخراً مدد الرئيس إيفان دوكي سريان تدابير الإغلاق لغاية الأول من آب لكنه أدخل عليها الكثير من الاستثناءات للحؤول دون خنق الاقتصاد.