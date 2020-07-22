حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتخطى 40 ألفاً

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن حصيلة وباء كوفيد 19 في البلاد تجاوزت عتبة الأربعين ألف حالة وفاة من أصل نحو 350 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها في تحديثها اليومي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك إن “عدد الوفيات بلغ 40400 بعدما سجلت 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية”.

وسجلت الإصابة الأولى المثبتة مخبرياً بالفيروس في المكسيك في الـ 28 من شباط.

وأوضحت الوزارة أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد قد ارتفعت إلى 356255 إصابة مؤكدة.

والمكسيك البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة هي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف البرازيل التي سجلت أكثر من 80 ألف وفاة.

أما على الصعيد الدولي فالمكسيك هي رابع دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلف الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.