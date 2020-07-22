ميلان يهزم ساسولو ويبقي سجله خالياً من الهزائم

روما – سانا

أحرز المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في الشوط الأول ليمنح ميلان الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من ساسولو اليوم ويظل سجله خالياً من الهزائم منذ استئناف الموسم ويضمن التأهل للدوري الأوروبي.

وتقدم ميلان إلى المركز الخامس برصيد 59 نقطة ليضمن اللعب في الأدوار التمهيدية على الأقل بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وتفوق المهاجم السويدي على رقيبه ليسجل برأسه من تمريرة هاكان شالهان أوغلو العرضية في الدقيقة 19 ثم تلقى تمريرة وسط الدفاع قبل أن يراوغ الحارس أندريا كونسيلي ليضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وبين هدفي إبراهيموفيتش عادل فرانشيسكو كابوتو النتيجة من ركلة جزاء لصالح ساسولو الذي طرد لاعبه مهدي بوربيعة في نهاية الشوط الأول.