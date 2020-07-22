إصابة 18 شخصاً في فريق واحد بكورونا بالدوري المصري

القاهرة- سانا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم إصابة 18 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في فريق واحد بالدوري المصري.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور محمد سلطان في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت إنه “تم اكتشاف 18 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل صفوف فريق الإنتاج الحربي بعد إجراء المسحة الخامسة”.

وأكد رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الأشخاص الـ18 لا تظهر عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة مشيراً إلى أنه تم صرف العلاج لهم.

وأضاف سلطان “هذا الرقم ضخم للغاية لذلك سوف نعيد إجراء المسحة للفريق بعد 10 أيام بعد عزل جميع المصابين وخضوعهم لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا”.

وشدد على أنه قام بإجراء اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري من أجل القيام باللازم فيما يخص مباريات الفريق المقبلة.