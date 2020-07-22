معدلات الإصابات بكورونا فوق الستين ألفاً لليوم السادس على التوالي في الولايات المتحدة

واشنطن -سانا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لا تزال فوق الستين ألف إصابة لليوم السادس على التوالي في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 60400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات منذ يوم أمس بما في ذلك في ولاية فلوريدا حيث تم تسجيل 10300 إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 360 ألف إصابة.

كما لفتت الجامعة إلى أنه تم تسجيل مستوى قياسي جديد للإصابات في ولاية كاليفورنيا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 4 ملايين إصابة وإجمالي الوفيات بلغ أكثر من 144 ألفاً وفقاً لموقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.