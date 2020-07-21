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فوز أتالانتا على بولونيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم

2020-07-21

روما-سانا

فاز فريق أتالانتا على ضيفه بولونيا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

ويدين أتالانتا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكولومبي لويس موريل الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أتالانتا رصيده إلى 74 نقطة وتقدم إلى مركز الوصافة مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر يوفنتوس الذي سيحل ضيفاً على فريق أودينيزي يوم الخميس المقبل بينما توقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة ويشغل المركز العاشر حتى الآن على سلم ترتيب الدوري الكالتشيو بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

 

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