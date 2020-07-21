أسعار النفط تصعد وتسجل 44.32 دولاراً للبرميل

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو دولار للبرميل اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر بدعم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة وأنباء مشجعة بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق أنهت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار أو 2.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 44.32 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 1.15 دولار أو 2.82 بالمئة لتبلغ عند التسوية 41.96 دولاراً للبرميل.

ولقيت الأسعار دعماً من توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو أي ما يعادل 859 مليار دولار لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات الجائحة.