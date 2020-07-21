الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل كأس أمم أوروبا 2020

نيون-سويسرا-سانا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” لمدة عام واحد حتى 2021 بعد التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء والمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي اليوم: “علينا أن نراعي كرة القدم بشكل عام وليس فقط مسابقات الاتحاد الأوروبي وخاصة في الظروف الاستثنائية التي نمر بها في الوقت الحالي وقرار تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل كان قراراً مهماً وصائباً”.

ولفت تشيفرين إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاول التعامل بشكل جيد مع أزمة جائحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة الجميع مع الحرص على إقامة المنافسات في الوقت ذاته.

وكان من المقرر إجراء بطولة كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة بين الـ 12 من حزيران والـ 12 من تموز هذا العام قبل أن يتم تاجيلها إلى الـ 11 من حزيران حتى الـ 11 من تموز 2021.