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نفحات نثرية وجدانية في أمسية شعرية لصالون حمص الأدبي

2020-07-21

 حمص -سانا

غلبت القصيدة النثرية الوجدانية على الأمسية الشعرية التي أقامها صالون حمص الأدبي في المركز الثقافي المحدث بحي الزهراء اليوم بحضور مجموعة من شعراء حمص والسلمية.

وقدمت صاحبة ديوان “سنابل وأحضان منجل” الشاعرة ميسون جنيات “قصيدة نثرية بعنوان “ضريحي بين ريح وريح” استخدمت فيها الأسلوب الرمزي لتحكي عن حالة الحزن واليأس.

بدورها تغنت الشاعرة رعد ونوس بكلمات الحب التي جمعتها لتنسج منها قصيدة غزلية عنوانها “رقصة”.

وكان للشاعر نزار فخور قصيدة وطنية بعنوان “بلادي” تحدث فيها عن الظروف التي آلت إليها البلاد مؤكداً أن حب السوريين لوطنهم كفيل بمنحهم القوة لتخطي جميع المصاعب.

وشاركت الشاعرة صفاء ديب بقصيدة نثرية عنوانها “الانتظار” وصفت فيها حالة الانتقال من الألم والحزن إلى الأمل والتفاؤل والحلم.

وكان لصاحب ديوان “حالة عشق” الشاعر محمد يونس منصور قصيدة عمودية وجدانية بعنوان “كتابي” تجلت فيها ذاتية الشاعر ووجهة نظره بالحياة وتمسكه بمبادئ الحق.                          

لارا أحمد

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