SCS-NET
الشريط الأخباري

العدوان السعودي يرتكب 106 خروقات في الحديدة خلال الساعات الماضية

2020-07-21

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي مئة وستة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت بالمدفعية عدداً من المناطق بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: “سجلت محافظة الحديدة 106 خروق خلال الـ 24 ساعة الماضية” موضحاً أن الخروقات شملت تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء الجاح والتحيتا والجراحي.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت 29 قصفاً مدفعياً و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان مواطن يمني أصيب في وقت سابق اليوم بنيران مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

انظر ايضاً

وسط صمت دولي مطبق.. العدوان السعودي يواصل مجازره بحق اليمنيين

دمشق-سانا فيما تزداد وتيرة انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لاستمرارهما بتوريد الأسلحة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved