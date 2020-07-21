وزير العدل: تراجع نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب يعود إلى وباء كورونا ووجود سوريين في الخارج

دمشق-سانا

بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل نحو 19 مليوناً فيما بلغ عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي 6 ملايين و224 ألفاً و687 ناخباً ما يعني أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.17 بالمئة.

وأوضح الشعار في تصريح للصحفيين عقب إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة أن جائحة كورونا أدت إلى احجام عدد من المواطنين عن الاقتراع خوفاً من انتقال العدوى بالإضافة إلى أنه لا يحق للسوريين خارج البلاد الاقتراع وذلك لأن انتخابات مجلس الشعب تعتمد على الدوائر الانتخابية لكل محافظة كما أن هناك عدداً من المواطنين لم يتمكنوا من القدوم إلى سورية وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات جراء وباء كورونا.