مبادرة تجمع أصحاب المواهب في جامعة البعث

حمص-سانا

إبداعات متميزة في الأدب والفن والمسرح جسدها اللقاء النوعي لأعضاء فريق “المواهب الجامعية” التطوعي من خلال حضور جماعي لحشد من طلاب الكليات بجامعة البعث بحمص حيث قدم الطلبة ابداعاتهم في الرسم والموسيقا والشعر والمسرح مصدرين بذلك طيفا من القدرات الخلاقة والمواهب الكامنة.

عميد كلية التربية الدكتور فايز يزبك بين أن الكلية التي استضافت هذا النشاط تسعى لدعم المواهب الشابة عبر توفير مستلزمات النهوض بطاقاتهم الإبداعية التي تصب في دعم الحركة الثقافية لافتا إلى أن الفريق يشكل نواة لاستقطاب مواهب جديدة تعكس قدرات جامعة البعث ثقافيا وفكريا.

سامر إبراهيم مخرج مسرحي نوه من ناحيته بأن اللقاء الذي جمع هذه البوتقة الطلابية يبشر بولادة جديدة لمجموعة من الابداعات الشبابية وخاصة أن أعضاء الفريق يعملون على تطوير أنفسهم والتشبيك مع مختصين من أصحاب الخبرة لتحقيق الاستفادة الثقافية والفكرية والعلمية.

بدورها بينت منسقة الفريق آلاء الوعر أن الفريق يضم 80 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة البعث وقدم العديد من المبادرات التي تجمع اصحاب المواهب وتنهض بطاقاتهم وإبداعاتهم.

الطالبة آية تامر من فريق المسرح قالت إن لقاءنا الدائم يمنحنا المزيد من الإبداع والتألق حيث يقدم كل فريق ما لديه من فنون وأعمال يتم التشاور حولها دائما لتحسين آداء المشاركين وتوسيع خبراتهم.

ومن فريق الموسيقا الطالب أحمد وردة رأى أن الحضور المتميز الذي استطاع الفريق تحقيقه خلال أشهر وجيزة هو مؤشر إيجابي على ما ينطوي عليه من قدرات خلاقة في ظل الإمكانات البسيطة التي يعمل من خلالها.

الأمر نفسه أكدته بنان الأحمد من فريق الكتابة مضيفة أن حضور أساتذة الكليات المختلفة هذا اللقاء شكل عامل دعم للمواهب الطلابية وحمل المشاركين مسؤولية مضاعفة ورغبة في مواصلة الطريق الإبداعي الذي انطلقوا به.

مثال جمول