شباب (سبل) يطلقون برنامجاً لتذليل صعوبات التعلم واكتشاف مهارات الطفل

دمشق-سانا

حملات تدريبية متخصصة يقودها شباب فريق “سبل” التنموي بهدف تمكين الأطفال مهاراتياً وتعليمياً جاء أحدثها من خلال برنامج ذهني بعنوان “المصفوفات الذكية” حيث يهدف البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع جمعية “الوئام” للكفيفات إلى تطوير مهارات الأطفال واكتشاف قدراتهم وتذليل صعوبات التعلم أمامهم ولا سيما المتصلة بعلوم الرياضيات.

وبينت لميس حاتم مسؤولة البرنامج لـ سانا الشبابية أن البرنامج يهدف لتعزيز ثقة الطفل في قدراته التعليمية وكسر حاجز الخوف من مادة الرياضيات وتنمية قدراته الذهنية في هذا المجال لافتة إلى أنه يتكون من أربعة مستويات حيث يبدأ فيها الطفل بمكونات الأعداد لينمي قدراته تدريجياً حتى يصل إلى الحل من خلال العد المتسلسل أو من خلال إيجاد روابط الجمع والضرب والقسمة.

عقاب الحلبي “منسق أعمال المشروع” لفت إلى أن البرنامج يحفز لدى الأطفال الحس الابتكاري والتفكير المنطقي والذكاء الرياضي وتمت ترجمته إلى لغة بريل ليتسنى للأطفال المكفوفين تعلمه والاستفادة منه.

لمياء الرداوي