برونزية وشهادة تقدير لسورية في مسابقة الفضاء الإلكتروني الدولية الأولى للرياضيات

دمشق-سانا

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية وشهادة تقدير في مسابقة الفضاء الإلكتروني الدولية الأولى للرياضيات التي نظمتها عن بعد على مدى يومي 13 و14 من الشهر الجاري جمعية الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الميدالية البرونزية أحرزها الطالب الحسين حيان خليل من الصف الثاني الثانوي “ثانوية فهيم محمد بمحافظة طرطوس فيما أحرز شهادة التقدير علاء الدين أحمد من الصف الثاني الثانوي” ثانوية الباسل للمتفوقين في محافظة حلب.

وضم الفريق السوري المشارك في المسابقة ثمانية أعضاء توزعوا على ثلاثة مراكز جغرافية في “دمشق وحلب وطرطوس” حيث تم اتخاذ كل الإجراءات التقنية المطلوبة من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من أماكنهم وتضمنت المسابقة جولتين مدة كل واحدة منها خمس ساعات متواصلة حل الطلاب خلالها مسائل عالية المستوى في الجبر والهندسة وهي مماثلة لمسائل مسابقات الأولمبياد العالمية.

وتعتبر المشاركة في هذا الأولمبياد محطة تحضيرية مهمة لفريق الأولمبياد السوري في إطار استعداده للمشاركة في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي ستنظمه روسيا “عن بعد” خلال شهر أيلول القادم.

وكان الفريق السوري أحرز خمس ميداليات برونزية وخمس شهادات تقدير خلال مشاركته في منافسات أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات الذي نظمته أندونيسيا عبر الانترنت في العاشر من شهر آذار الماضي بمشاركة نحو خمسين دولة.

هيلانه الهندي