صندوق النقد الدولي يدعو إلى اتخاذ خطوات للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا

واشنطن-سانا

دعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات الاقتصادية في العالم إلى اتخاذ خطوات للحد من الآثار السلبية لجائحة وباء كورونا.

وحذر الصندوق كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية من أن الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي الوباء ستؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وحدوث انكماش في الناتج العالمي بمقدار 4.9 بالمئة الأمر الذي سيدفع ضريبته خصوصاً العنصر النسائي نظراً لأن النساء يشغلن وظائف أكثر في القطاعات الأكثر تضرراً مثل الخدمات والتجزئة والفنادق.

ونوه الصندوق بالخطوات التي اتخذتها النمسا وإيطاليا والبرتغال وسلوفينيا وقضت بمنح إجازات مدفوعة الأجر حتى ولو جزئية لآباء وأمهات أطفالهم دون سن محددة.