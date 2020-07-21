أكثر من 24 مليار ليرة مبيعات الأعلاف خلال النصف الأول من العام

دمشق-سانا

بلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة للأعلاف خلال النصف الأول من هذا العام 24.7 مليار ليرة فيما وصلت قيمة الأرباح إلى نحو 4 مليارات ليرة وفق مدير عام المؤسسة المهندس عبد الكريم شباط.

وأوضح شباط في تصريح لـ سانا أن مبيعات الشركة بلغت خلال هذه الفترة 309162 طناً بزيادة أكثر من 800 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث لم تتجاوز 35878 طناً.

وأشار إلى أن الكميات المصنعة بمعامل المؤسسة من مادة “جاهز حلوب” بلغت خلال النصف الأول من العام 27064 طناً بينما بلغت كمية النخالة المستجرة من السورية للحبوب 195335 طناً وكمية الكسبة المستجرة من شركات الزيوت 8370 طناً وكمية الذرة المستجرة من مستوردات القطاع الخاص نحو 13560 طناً و3685 طناً من كسبة الصويا.

ولفت إلى أنه تم خلال هذا العام أيضاً تطوير وتحديث معمل أعلاف طرطوس وتشغيل خط الإنتاج الأول في معمل أعلاف الوعر بحمص وهو الآن بالخدمة إلى جانب فتح مراكز بيع في محافظتي إدلب والرقة وتأمين المواد العلفية لها.

بشرى برهوم وغصوب عبود