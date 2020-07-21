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برنامج الغذاء العالمي: كورونا يزيد من حدة الفقر في أنحاء العالم

2020-07-21

روما-سانا

كشف برنامج الغذاء العالمي أن تفشي فيروس كورونا المستجد زاد من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم.

وقال البرنامج في تغريدة على موقع تويتر اليوم: “يتحول خط المواجهة في المعركة ضد وباء كورونا في جميع أنحاء العالم ويجعل الفقير أشد فقراً”.

وأشار البرنامج إلى أنه “يقوم بتوسيع نطاق عملياته لتقديم المساعدة الغذائية لـ 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة”.

يذكر ان فيروس كورونا تسبب منذ ظهوره في كانون الأول من العام الماضي بأزمة لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل في العقود الأخيرة من حيث الآثار الكارثية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية جراء الإجراءات الوقائية التي اتخذت لمواجهته.

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