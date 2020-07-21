روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

طهران-سانا

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه في طهران اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن روحاني والكاظمي بحثا أيضاً آخر التطورات بالمنطقة وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويزور الكاظمي طهران على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي والنائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.