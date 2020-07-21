اللجنة القضائية العليا للانتخابات: نتائج انتخابات مجلس الشعب ستعلن السادسة مساء اليوم

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث ستصدر عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق في تصريح لمندوبة سانا أن إعلان النتائج سيتم مساء اليوم على مدرج وزارة العدل بدمشق يليه مؤتمر صحفي.

ويتوزع أعضاء المجلس في محافظة دمشق 29 وريف دمشق 19 ومدينة حلب 20 ومناطق محافظة حلب 32 ومحافظة حمص 23 ومحافظة حماة 22 ومحافظة اللاذقية 17 ومحافظة إدلب 18 ومحافظة طرطوس 13 ومحافظة الرقة 8 ومحافظة دير الزور 14 ومحافظة الحسكة 14 ومحافظة درعا 10 ومحافظة السويداء 6 ومحافظة القنيطرة 5.

ووفقا لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب وينشر في الجريدة الرسمية.

مها الأطرش