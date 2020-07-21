بنوك أوروبا تواجه خسائر قروض تتجاوز 400 مليار يورو بسبب كورونا

لندن-سانا

كشف تقريران بحثيان اليوم أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو.

ونقلت رويترز عن تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة مودي للتصنيف الائتماني قوله إن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا التي زادت بأكثر من 20 بالمئة بين نهاية 2014 وحزيران 2019 هي الأكثر تهديداً.

وفي سياق منفصل قال تقرير من شركة أوليفر وايمان إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.

وقالت شركة الاستشارات المالية إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و 2014 لكنها تقل بنسبة 40 بالمئة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و 2010.