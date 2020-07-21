محافظة دمشق: إنشاء واستثمار مرآب طابقي للسيارات تحت حديقة الصوفانية بباب توما

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن رغبتها بإنشاء واستثمار مرآب طابقي للسيارات تحت حديقة الصوفانية في باب توما وفق نظام “بي أو تي” لمدة 25 عاماً.

وبين مدير الدراسات الفنية في المحافظة المهندس معمر الدكاك في تصريح لمندوب سانا اليوم أن المرآب سيتكون من أربعة طوابق تحت الحديقة ثلاثة منها تستخدم لمرآب يتسع لألف سيارة بينما الطابق الرابع يستخدم كمواقع خدمية وتجارية وترفيهية.

وأكد الدكاك أهمية أن تعود أرض الحديقة التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و280 متراً مربعاً حديقة عامة حكما وفق مظهر جميل ولائق مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية من مديرية المالية في الطابق الثاني بمبنى المحافظة.

فراس صافي