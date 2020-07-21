كبار السن الأكثر عرضة لمخاطر كورونا

دمشق-سانا

تتزايد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لدى كبار السن كونهم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة التي يسببها الفيروس لذلك يوصي الأطباء بأخذ الاحتياطات الإضافية بسبب ضعف مناعتهم أو إصابتهم بأمراض مزمنة.

ومن الشائع في أي وباء أن يشعر الأفراد بالتوتر والخوف ويزداد الوضع سوءاً عند كبار السن كونهم أكثر عرضة للمرض والأعراض الأكثر خطورة وفق مديرة الأمراض النفسية في وزارة الصحة الدكتورة أمل شكو.

وتتضمن ردود أفعال كبار السن خلال انتشار الأمراض بحسب ما أوضحته الدكتورة شكو لمندوبة سانا الخوف من الإصابة أو الموت إضافة للقلق من فكرة الاستبعاد الاجتماعي من قبل محيطهم أو العزل الصحي مشيرة إلى عدم تقبلهم فكرة الانفصال عن عائلتهم بسبب أنظمة الحجر الصحي.

وكون الصحة النفسية هي عامل أساسي لتقوية الجهاز المناعي أشارت الدكتورة شكو إلى ضرورة التعامل مع كبار السن بطريقة حذرة بسبب شعورهم بالعجز خلال هذه الفترة والملل والوحدة التي ممكن أن تصل إلى مرحلة الاكتئاب مبينة أهمية النوم الكافي وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة المنزلية والابتعاد بشكل نهائي عن التدخين والمشروبات الكحولية.

ونصحت الدكتورة شكو بالتزام كبار السن بالإجراءات الصحية العامة إضافة للتباعد الجسدي وتجنب ملامسة الوجه والمصافحة وتقليل مراجعات المشافي والأطباء إلا للضرورة لافتة إلى الدور الكبير للإعلام من خلال تقديم المعلومات والنصائح حول الفيروس والأمراض التي يسببها وسبل الوقاية منه.

راما رشيدي