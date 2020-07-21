إصابة يمني بنيران مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

أصيب مواطن يمني بنيران مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله إن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الجبلية بنيران أسلحتهم الرشاشة ما أدى لإصابة مواطن بجروح.

وأضاف المصدر إن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الموقع في السويد عام 2018 خلال الساعات الـ 24 الماضية ما أوقع أضرارا جسيمة بممتلكات المواطنين.

إلى ذلك شن طيران العدوان أربع غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.