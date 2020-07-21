توزيع 1900 شبكة ري بالتنقيط للأسر العائدة إلى القرى المحررة من الإرهاب في إدلب

إدلب-سانا

وزعت محافظة إدلب 1900 شبكة ري بالتنقيط للأسر العائدة إلى منازلها في المناطق المحررة من الإرهاب في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة لتنشيط الواقع الزراعي.

وأوضح فادي سعدون المكلف مهام محافظ إدلب في تصريح لمراسل سانا أنه بعد تأمين عودة مئات الأسر إلى قرى الخوين وأبو دالي والحمدانية وتل مرق وأبو الظهور وخان شيخون المحررة من الإرهاب وبهدف مساعدة هذه الأسر لتنشيط الواقع الزراعي وتأمين احتياجاتها الزراعية تم توزيع شبكات ري بالتنقيط مجاناً للأهالي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والتي ستساعد الأهالي في زراعة مختلف أنواع الخضار والمحاصيل الصيفية.

وأشار سعدون إلى أن محافظة إدلب تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الحيوية في ضوء إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجها العائدون منها مشروع تأهيل وترميم محطة تل عاس لضخ مياه الشرب إلى تجمع القرى في محيط خان شيخون والإعلان عن مشروع الربط الكهربائي من بلدة مورك في حماة إلى مدينة خان شيخون في إدلب بكلفة 280 مليون ليرة إضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة الطريق الدولي دمشق حلب الذي يمر في محافظة إدلب.

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