زراعة السويداء: تقديرات بإنتاج 3455 طناً من البطاطا

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة في السويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول البطاطا للموسم الصيفي الحالي بنحو 3455 طناً.

وذكر معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإنتاج للموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي جراء ازدياد المساحات المزروعة بالبطاطا بعد نجاح زراعتها خلال السنوات الأخيرة في عدد من المناطق مشيراً إلى تشجيع مديرية الزراعة للمزارعين للحصول على وثائق التنظيم الزراعي وزراعة محصول البطاطا ضمن الخطط المعتمدة.

ولفت شهيب إلى أن المساحات المزروعة بالبطاطا خلال الموسم الحالي بلغت 675 دونماً تركزت في قرى الثعلة وعرى ومجادل والدور وذلك بالاستفادة من آبار المياه.

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي 1045 طناً من محصول البطاطا ضمن المساحات المزروعة والتي بلغت 330 دونماً.