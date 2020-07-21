عمال شركة كهرباء الحسكة يواصلون اعتصامهم احتجاجاً على إغلاقها بقوة السلاح من قبل (قسد)

الحسكة-سانا

واصل عمال الشركة العامة لكهرباء الحسكة اعتصامهم أمام مقر الشركة في حي النشوة احتجاجاً على إغلاقها بقوة السلاح من قبل مجموعات (قسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن عمال الكهرباء في الحسكة واصلوا اعتصامهم أمام مقر الشركة لليوم الخامس والعشرين مطالبين بإعادتهم إلى عملهم لإتاحة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وكانت مجموعات (قسد) احتلت بقوة السلاح في الـ 27 من حزيران الماضي مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءاً من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.