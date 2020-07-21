السورية للتجارة تفتح باب البيع بالتقسيط مع قدوم عيد الأضحى

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم ولغاية 19-8-2020.

وحددت السورية للتجارة وفقا للتعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم سقف التقسيط بمئة وخمسين ألف ليرة سورية لكل عامل ودون فوائد تسدد خلال مدة 12 شهرا مشيرة إلى حرص المؤسسة على توفير تشكيلة واسعة من المواد التموينية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والمنزلية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدروسة ومناسبة.