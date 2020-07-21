SCS-NET
الشريط الأخباري

السورية للتجارة تفتح باب البيع بالتقسيط مع قدوم عيد الأضحى

2020-07-21

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم ولغاية 19-8-2020.

وحددت السورية للتجارة وفقا للتعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم سقف التقسيط بمئة وخمسين ألف ليرة سورية لكل عامل ودون فوائد تسدد خلال مدة 12 شهرا مشيرة إلى حرص المؤسسة على توفير تشكيلة واسعة من المواد التموينية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والمنزلية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدروسة ومناسبة.

انظر ايضاً

افتتاح مهرجان التسوق (سورية بتجمعنا في حمص)

حمص-سانا افتتحت غرفة تجارة حمص اليوم بالتعاون مع فرع السورية للتجارة وفعاليات تجارية مهرجان التسوق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved