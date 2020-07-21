رونالدو يسجل 3 أرقام مذهلة في مباراة واحدة

روما-سانا

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إبهار عشاق كرة القدم حول العالم بعدما حقق إنجازا كبيرا وسجل ثلاثة أرقام مذهلة في مباراة فريقه يوفنتوس أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن رونالدو 35 عاما أحرز هدفي يوفنتوس خلال الفوز على لاتسيو 2-1 في مباراة الأمس التي أعادت فريق “السيدة العجوز” لسكة الانتصارات وقربته تماما من لقب “سيري آي” التاسع على التوالي.

ولن ينسى رونالدو هذه المباراة التي وضعته على صدارة هدافي الترتيب برصيد 30 هدفا بالمشاركة مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لسبب آخر شخصي تماما بعدما شهدت كسر “الدون” 3 أرقام تاريخية في تاريخ يوفنتوس والدوري الإيطالي.

فقد بات رونالدو الذي التحق بيوفنتوس في صيف 2018 أول لاعب يحرز 50 هدفا في كل من بطولات الدوري في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا على الترتيب وبات أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي 61 مباراة وقد سبق بفارق كبير نجم ميلان السابق أندري شيفتشينكو الذي أحرز العدد نفسه في 68 مباراة.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يحرز 30 هدفا في موسم واحد منذ نحو 70 عاما بعد الدنماركي جون هانسن الذي أحرز 30 هدفا في موسم 1951-1952.