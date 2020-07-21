حزب الله والجبهة الشعبية: التنسيق للتصدي للمشروع الصهيوأميركي

بيروت-سانا

أكد حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة التنسيق بين الجانبين للتصدي للمشروع الأميركي الإسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان خلال لقاء جمع مسؤول منطقة صيدا في حزب الله زيد ضاهر مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي على وجوب التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقاومة في المنطقة وتحديدا في لبنان والتي تتكامل مع مؤامرة ضرب المشروع المقاوم وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الجانبان إلى تكاتف كل الجهود والطاقات من كل فصائل المقاومة في المنطقة لمواجهة المؤامرة الأمريكية الصهيونية لافتا إلى أن سلاح العقوبات الذي تستخدمه الولايات المتحدة بعد فشل خططها ومؤامراتها السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والثقافية دليل قاطع على تراجع قوة واشنطن وأدواتها في منطقتنا.