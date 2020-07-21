الذهب يتمسك بارتفاعه

لندن-سانا

تمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات اليوم إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ أيلول 2016.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 23ر1818 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ أيلول 2011 أمس بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 10ر1821 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 6ر1بالمئة إلى 22ر20 دولارا وهو أعلى مستوياتها منذ آب 2016.

وتراجع البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 26ر2049 دولارا للأوقية فيما ارتفع البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 25ر844 دولارا.