الدفاع الروسية: أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا المستجد بات جاهزاً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول لقاح ضد كوفيد19 شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز غيمالي الروسي للبحوث بات جاهزاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن النائب الأول لوزير الدفاع روسلان تساليكوف قوله في حديث صحفي : “قام المختصون العسكريون والعلماء بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد.. كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد19 بات جاهزاً”.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أعلن في وقت سابق أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية في الـ 30 من الشهر الماضي وبعد الحصول على الترخيص بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف الذي صممه مركز غيمالي بالتعاون مع معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع.

ويوم أمس أعلنت الوزارة عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.