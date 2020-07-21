قادة دول الاتحاد الأوروبي يقرون خطة نهوض اقتصادي بعد مفاوضات صعبة

بروكسل-سانا

توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم إلى اتفاق على خطة “تاريخية” للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد19 وذلك في ختام قمة ماراثونية استمرت أربعة أيام في بروكسل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قوله في تغريدة على تويتر: “تم الاتفاق” معلناً بذلك انتهاء معركة دارت بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق معتبرا في تغريدة أنه “يوم تاريخي لأوروبا” بينما رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتفاق يظهر أن دول التكتل الأوروبي قادرة على العمل معا حتى خلال أكبر أزماتها فضلا عن استعدادها لسلك مسارات جديدة في ظروف غير معتادة.

ولأول مرة في تاريخ التكتل سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي 2021 – 2027 بقيمة 1074 مليار يورو.

وبعد هذه الأنباء ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة الأمريكية ليسجل 1470ر1 دولار.