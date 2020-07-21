الولايات المتحدة تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وذلك لليوم السابع على التوالي.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد19 مساء أمس فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 82ر3 ملايين إصابة بينها 61288 إصابة سجلت خلال ال 24 ساعة السابقة كما تسبب الوباء بوفاة 448 شخصا آخر خلال الفترة نفسها لترتفع حصيلة الوفيات إلى 140922 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد19 سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات وهي تسجل منذ اسبوع حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد على 60 ألف إصابة وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجلت 77638 إصابة جديدة.

وفي ولاية فلوريدا التي باتت إحدى أبرز بؤر الوباء في البلاد بلغت نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات 82 بالمئة.

وتوقعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بالمرض في البلاد ليبلغ الإجمالي 151 ألفا بحلول الاول من آب المقبل و157 ألفاً بحلول الثامن من الشهر نفسه.