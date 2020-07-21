21 تموز 1925: انطلاق الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش ضد الاحتلال الفرنسي

دمشق-سانا

1774 – توقيع معاهدة كيتشوك كاينارجي بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية.

1925 – انطلاق الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش ضد الاحتلال الفرنسي.

1944 – إعدام كلاوس شتاوفنبرغ بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر.

1960- انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.

1969 – وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونغ إلى سطح القمر ليكون بذلك أول انسان يصل إليه.

1970 – نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عاما من بدء البناء.

2002 – شركة الاتصالات العملاقة (وورلد كوم) تعلن إفلاسها.

2009 – رئيس وزراء اليابان تارو أسو يعلن حل مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الـ 30 من آب.

2013 – ألبير الثاني ملك بلجيكا يتنازل عن عرشه وابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم وذلك يوم العيد الوطني البلجيكي.

من مواليد هذا اليوم…

1693 – توماس بلهام هولز رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1899 – إرنست همينغوي أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.

1923 – رودولف ماركوس عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1992.

من وفيات هذا اليوم…

1796 – روبرت برنز شاعر إسكتلندي.

1967 – ألبرت جون لوتولي سياسي جنوب أفريقي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1960.

2005 – لونغ جون بولدري مغني وممثل أداء صوتي بريطاني.

أعياد ومناسبات…

اليوم الوطني في بلجيكا.

عيد التحرير في غوام.