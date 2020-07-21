مقتل 18 شخصاً خلال هجوم استهدف حفل زفاف شمال نيجيريا

كانو-نيجيريا-سانا

قتل 18 شخصاً وأصيب 30 آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف حفل زفاف في ولاية كادونا في شمال نيجيريا وفق ما أفاد به مسؤولون محليون اليوم.

وأوضحت المصادر لفرانس برس أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اقتحموا أمس حفل زفاف في قرية كوكوم داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على الضيوف ما أدى إلى مصرع 18 شخصاً وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من الشباب.

ولم تحدد المصادر الجهة المسؤولة عن الهجوم إلا أن المنطقة تشهد أعمال عنف متكررة بين أفراد من مربي الماشية من إتنية الفولاني والمزارعين الحضر.

وتشهد المنطقة منذ أمد بعيد صراعاً بين المزارعين والرعاة حول حقوق الرعي والمياه.

وتصاعدت حدة أعمال العنف بين الطرفين في الآونة الأخيرة مما دفع بسلطات الولاية إلى التوسط بينهما لإرساء هدنة لكن محاولتها باءت بالفشل.