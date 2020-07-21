الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق اللعبة الصفرية والتحيز الأيديولوجي وتصحيح نظرتها تجاه الصين والعلاقات الصينية-الأمريكية.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قولها في مؤتمر صحفي اليوم إن شخصيات بعينها في الولايات المتحدة ترى دوما العلاقات الصينية الأمريكية بمنظور تحكمه عقلية الحرب الباردة ومنطق اللعبة الصفرية وتؤيد احتواء التنمية الصينية وقمعها مشيراً إلى أن هذه إحدى الأسباب المهمة في أن العلاقات الصينية الأمريكية تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.

ورداً على تصريحات إسبر قال المتحدث بين إن الصين تتمسك دوما بالنظام الدولي وتؤيد العدالة والنزاهة على الصعيد الدولي بعكس الولايات المتحدة التي تنسحب بشكل متواتر من المعاهدات والمنظمات الدولي ولا تلتزم بالقانون الدولي إلا إذا توافق ذلك مع أغراضها.

وقال إن الصين ملتزمة بتطوير علاقات صينية أمريكية قائمة على نبذ الصراع والمواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية نشر مقالاً نقل عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ثال فيه إن الولايات المتحدة تخوض خلال الوقت الراهن حقبة من التنافس بين القوى العظمى ما يعني أن أكبر منافسين استراتيجيين للولايات المتحدة هما الصين وتليها روسيا مشيراً إلى أن الصين هي المشكلة الأكبر.

واتهم إسبر الصين أيضا بالسعي إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي الذي عمل بشكل جيد للغاية من أجل مصلحة بلدان العالم.