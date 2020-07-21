يوفنتوس على أعتاب لقبه التاسع بعد الفوز على لاتسيو

تورينو-إيطاليا-سانا

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليمنح يوفنتوس الفوز 2-1 على لاتسيو ويتقرب من لقبه التاسع على التوالي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وعزز النتيجة بعدها بثلاث دقائق.

وقلص تشيرو إيموبيلي الفارق للاتسيو قبل سبع دقائق على النهاية ليتساوى في رصيد الأهداف مع رونالدو ولكل منهما 30 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 80 نقطة بفارق ثماني نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات لكل منهما على نهاية المسابقة.

ويأتي أتلانتا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين عن لاتسيو رابع الترتيب.