عشراوي تدعو المجتمع الدولي إلى حماية التراث الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” إلى تحمل مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على سرقته الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والمقدسات الفلسطينية.

وأدانت عشراوي في بيان لها أوردته وكالة وفا قيام قوات الاحتلال بسرقة حجر معمودية أثري من بلدة تقوع في مدينة بيت لحم مؤكدة أن هذه الممارسات العدوانية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وطمس تاريخه وحضارته وهويته وتعد جريمة حرب يجب ألا تمر دون عقاب.

ولفتت عشراوي إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف المواقع التراثية التابعة لليونسكو بما في ذلك البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومدرجات بتير في بيت لحم والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.